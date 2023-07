Nem tudni, mi lelte a popsztárt.

Csúnyán beleállt saját rajongóiba a hétvégén Doja Cat. Az énekesnő a Threads közösségi oldalon osztotta ki fanjait, akik az énekesnő neve (Cat, azaz angolul macska) után úgy döntöttek, kittenznek (vagyis kiscicáknak) fogják hívni magukat. A dolog messze nem új keletű, valamennyi híresség rajongótábora elnevezte már magát, például Taylor Swiftért a swiftiek, míg Lady Gagáért a little monsterek (szörnyecskék) rajonganak, a Kiss Me More előadója azonban nem vette jó néven ezt az ötletet.

„Az én rajongóim nem nevezik ilyen szarnak magukat. Ha kittennek vagy kittenznek hívod magad, akkor ez azt jelenti, hogy le kell tedd a telefonod, elmenni dolgozni, vagy segíteni a szüleidnek a házimunkákban.”

A netezők persze nem értették, mire ez a nagy felháborodás, ekkor a Grammy-díjas sztár közölte: ő nem is szereti a közönségét, mivel nem is ismeri őket, a Doja Cat rajongói profilokat üzemeltető személyeket pedig arra kérte, töröljék oldalaikat, mert „kib.szott ijesztőek”.

Bár a szóban forgó posztok azóta törlésre kerültek (ahogy egyébként a két legnépszerűbb rajongói profil is), Doja Cat nem úszta meg következmények nélkül a kirohanását: tucatnyi követője döntött úgy, a következőkben inkább nem is kíváncsi rá, a Billboard értesülései szerint mintegy 240 ezer ember hagyta ott az énekesnő Instagram-oldalát 24 óra leforgása alatt. De persze az is lehet, hogy közülük sokan csak megfogadták a tanácsát, és valóban elmentek állást keresni.