A szabotázsban részt vett kislánya is.

Nem teljesen jött össze Kim Kardashian vágya, aki egy filmbe illő trópusi öbölhöz látogatott el. Bele is vetette magát a hűs haboka, csakhogy vágyaival ellenben erről nem készült egyetlen jó kép sem, valaki ugyanis mindig beúszott mellé vagy mögé, akárhogy is pózolt. A trollok közt felfedezhetjük legidősebb lányát, a 10 éves North Westet is, a fotósorozatot ugyanis ennek ellenére is megosztotta Instagram oldalán Kardashian.

„Csak egy szóló képet hadd kapjon a lány, légyszi” – írta posztjához az üzletasszony.