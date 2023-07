Főnöke kérésére most olaszul is tanul.

Közel két hónapja már, hogy munkába állt Az álommeló győztese, Keserű Balázs. A fiatalember most a Best magazinnak mesélt arról, milyen is Balogh Leventének, az ország egyik leggazdagabb üzletemberének elnöki asszisztensének lenni – nem árulunk el nagy titkot, elég kemény feladat.

„Azt kell mondanom, ez a munka felülmúlta az elvárásaimat. Az elmúlt időszakban párszor ért a vád, hogy ez valójában csak egy mondvacsinált pozíció, nem igazi munka. Szeretném mindenkinek üzenni, hogy »az álommeló« nem is lehetne ennél valóságosabb. Nagyon sokat dolgozom, Leventének rengeteg különböző cége van, így az én feladataim is nagyon szerteágazóak” – kezdte a fiatal, akire most előző állásaival ellentétben nem csak egy feladatkör hárul, jogi, szakmai és gazdasági problémákkal is meg kell birkóznia.

„Adományozásban is vettem részt, de termékfejlesztési feladatokkal is foglalkoztam már.”

Keserű emiatt rengeteget dolgozik, nincs is előre meghatározott munkarendje.

„Ez a munka nem kilenctől ötig tart.

Az álommeló felhívásában az volt, hogy ez egy 0–24 órás pozíció, és ez így is van. Simán lehet, hogy este 10-11-kor még megbeszélést tartunk, és az is, hogy hétvégén kell dolgoznom.

Azt, hogy mikor kelek fel, nagyrészt az határozza meg, hogy melyik telephelyen kell kezdenem a munkát. Illetve Leventének az volt a kérése, hogy tanuljak meg olaszul, így július óta minden reggel olasznyelv-órával kezdek” – folytatta a férfi, aki bár nagyon élvezi, hogy változatos és pörgős a munkája, azt azért bevallotta, barátaira így egy kicsivel kevesebb időt tud szakítani, hiszen ő sem tudja pontosan, hogy alakul akár a következő hete.

„A munkarendem bármikor változhat, bármikor jöhet egy új feladat, egy találkozó, egy megbeszélés, lehet, hogy délután Kecskemétre szólít a munkám, és nem is érek vissza este kilenc-tíznél előbb. Tudom, hogy nagyon nehéz engem elérni, és azt is tudom, hogy ez nagyrészt az én hibám, de úgy érzem, most a csúcsán vagyok annak, amit az én koromban elérhet egy ember, de még sokat kell tapasztalnom. Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok, és szeretnék neki bizonyítani. Ennek most az az ára, hogy nem tudok annyit találkozni a barátaimmal, amennyit szeretnék.”

Keserű kapcsolata ugyanakkor sokkal jobb lett Balogh Leventével, akitől nemcsak rengeteget tanul, de valóban a jobbkeze lett.

„Nem azt mondom, hogy nincs meg az egészséges főnök-beosztott viszony, de sokkal lazább, mint bármelyik korábbi munkahelyi vezetőmmel. Ő a valódi életben nagyon hétköznapi, közvetlen és kifejezetten emberséges.”

