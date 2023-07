Keményen megszólták, amiért várandósan vezeti a Celebrandit.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Puskás–Dallos házaspár, azaz Puskás Peti és Dallos Bogi vezetik az RTL új társkereső műsorát, a Celebrandit. A különleges formátumú társkereső műsorban hírességek próbálják megtalálni a szerelemüket – méghozzá civil emberek személyében. A szerelemre vágyó sztárok listája is kiderült mostanra: Danics Dóra, Jázmin Viktória, Bogdányi Titanilla, Schumacher Vanda, valamint Köcse György, Frohner Ferenc, Lukács Miklós és Papp Zsombor fogja keresni az igazit.

Puskás-Dallos Bogi a műsor forgatásakor már várandós volt, így a képernyőn is jól látható, hogy elkezdett gömbölyödni a hasa. Ez a nézőknek is feltűnt, azonban volt olyan, aki nem nézte jó szemmel, hogy egy kismama a műsorvezető, és keményen bírálta ezért az énekesnőt – vette észre a Blikk.

Sosem néznék egy olyan műsort, amit egy állapotos nő vezet! Én is anya vagyok, imádom a fiamat, de szerintem egy terhes nő nem való a képernyőre! Korábban, ha egy műsorvezető, riporter terhes lett, viszonylag gyorsan lekerült a képernyőről. Nem értem, ez most miért divat?! Már az is furcsa volt, ahogy a Nádai Anikó nagy hassal, ide-oda mászkált a Házasodna a gazda című műsorban!