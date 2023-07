Méghozzá nem is kis összeget.

Fotó: tiktok

Ötszáz dollárt, azaz közel 175 ezer forintot fizetett lányának egy amerikai nő, miután az teljesítette kérését: elment és randizott 100 férfival a házasságkötése előtt.

A különös kihívásról egy TikTok-videóban számolt be a nő testvére, aki azt is megmutatta, hogyan szervezett a jubileumi randi után kisebb bulit a családja, tortával, konfettikkel, valamint pénzzel töltött lufikkal. A felvételen az is látszik, hogy a lány telefonján számozva listázta a vele ismerkedő úriembereket, az azonban rejtély, hogy valamelyikük személyében rátalált-e esetleg a szerelem.

A kommentelőknek mindenesetre beindította a fantáziáját a sztori, többen azt írták, igazi hollywoodi romkom filmet lehetne forgatni ebből.

(via RTL)