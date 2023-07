Köszöni, nem kér a tömegből.

Nem szívesen látogat el a Balatonra Gregor Bernadett, nem nagyon tetszik neki ugyanis, amivé a magyar tenger és környéke vált. A Partizán friss adásában felidézte, a térség régi filmekben látott varázsa szerinte már a múlté, pedig pont az lenne az a miliő, ahova vágyna.

„Ami most van, az engem kifejezetten zavar. Nem véletlenül egy zsákfaluban vettem házat, nem a Balaton-parton. Engem zavar a sok ember. Amit elmondtál, hogy mivé lett a Balaton-part, az engem nem vonz” – magyarázta a színésznő, hozzátéve: szerinte könnyen lehet, hogy a vendégek igénye is megváltozott, és most már azt preferálnák, ha minden teljesen kiépített és minőségi lenne, mintha csak a horvát tengerpartra mennének.

Nemrég egyébként Pásztor Anna beszélt kritikusan a Balatonról, ő drágának és „DNS-katyvasznak” nevezte azt.

(via 24.hu)