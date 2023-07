Össze-vissza taperolták a One Direction egykori tagját.

Lassan már nincs nap, amikor ne számolhatnánk be egy-egy őrült fordulatot vett koncertről. Az elmúlt hetekben hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb dolgok történtek az énekesekkel, énekesnőkkel: először Bebe Rexhát hajították fejbe egy telefonnal, de szintén megdobálták Harry Stylest és Cardi B-t is (utóbbi egyébként visszavágott, az italát ráborító nő egy mikrofont kapott cserébe a rappertől), Pink egyik rajongója pedig édesanyja hamvait dobta fel a színpadra.

Louis Tomlinson, a One Direction egykori tagja szintén nem úszta meg ép bőrrel legutóbbi fellépését. Ahogy arról a Metro beszámolt, az énekesről konkrétan lerángatták a felsőt nézői, akikhez a koncert egy részén lemerészkedett a színpadról. Az esetről videó is készült, ezen jól látszik, a szakadt pólót le is dobta inkább az ősszel Budapesten is fellépő popsztár, és félmeztelenül folytatta a műsorát. Bár Tomlinson nem sérült meg, de látszólag eléggé megijedt a szituációtól:

(via RTL)