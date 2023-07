Egy változatosságra vágyó brit házaspár 18 hónap alatt saját maga alakította át unalmasnak tartott otthonát egy színek kavalkádjában úszó paradicsommá.

A 37 éves Vrons és a 40 éves Chris Beaumont mindig is imádták az élettel teli színeket, lakásuk viszont mégsem tükrözte az ízlésüket oly mértékben, mint azt szerették volna. Még 2019 augusztusában költöztek be egy kétszobás, új építésű házba, és 2021 karácsonyán unalmukban úgy döntöttek, hogy rózsaszínre festik a konyhájukat. Innentől kezdve nem volt megállás a pár számára, elhatározták, hogy lakásuk utolsó kis zegzugát is átalakítják olyanra, amilyenre mindig is vágytak. A végeredmény pedig valami fantasztikus lett, az alább megtekinthető képek magukért beszélnek: