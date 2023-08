Egy már kifogásolt jelenetet hiányoltak a hazai nézők, kiderült, mi is az igazság.

Lassan két hete, hogy bemutatták a mozik Christopher Nolan új filmjét, az Oppenheimert, amelynek azóta több jelenetét is érte kifogás. Ázsiában például ruhát szerkesztettek CGI-jal az eredetileg meztelen Florence Pugh-ra, kicenzúrázták a gyakori cigizéseket, míg a címszereplő unokája, Charles Oppenheimer egy, a film legelején található egyik snittel nem volt kibékülve, ahol –

Figyelem, ezután spoiler következik!

– a még tanuló fizikus mérget fecskendez professzora almájába. Persze hamar rájön, hogy mit tett, ezért a Cillian Murphy karaktere kidobja a gyümölcsöt, mielőtt a tanár megehetné azt, mindenesetre a család számára így sem volt valami szívderítő viszontlátni ezt a mozivásznon.

A Redditen el is kezdett terjedni a hír, miszerint kivágták a magyarországi változatából az utóbb említett képsorokat. Többen is arról számoltak be, hogy a legelső vetítéseken még látták a jelenetet, később (azaz miután C. Oppenheimer jelezte a problémát) azonban már nem volt benne a filmben. Ezt aztán más fórumozók cáfolták, így az IGN a hazai forgalmazóhoz fordult, hogy tegye rendbe a dolgokat.

Megkeresésükre az UIP-Duna Film közölte: ők egy kópiát kaptak az Oppenheimerből, még július 20. előtt, azóta ugyanazt vetítik,

a mozi pedig nem tud belenyúlni a tartalomba, és nem is egy rövid jelenet ráadásul, amiről szó van.

Elvileg a mozi gépésze ugyan bele tudna tekerni menet közben a filmbe, de ez nem túl valószínű forgatókönyv, így a legészszerűbb magyarázat, hogy csak elszundíthattak a jelenetet hiányoló nézők.