Hiánypótló az oldal.

Fotó: Getty Images/ Bairbie.me

A Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült Barbie-film továbbra is lázban tartja az embereket. Az alkotás premierjének tiszteletére az osztrákok például létrehozták saját rózsaszín Barbie-vonalukat, de egy Godzilla méretű baba is feltűnt Dubajban, amely a világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa mellett kapott helyet. Mostanra létrehozták azt a weboldalt is, ahol a mesterséges intelligencia segítségével kideríthetjük, mi magunk hogyan néznénk ki Barbie vagy Ken babaként – szúrta ki a hvg.hu.

Az Index cikkéből azonban az is kiderül, hogy egy ilyen műveletnek lehetnek veszélyei is.

Amennyiben mégis szebbnek látnánk magunkat, a böngészőnkben a bairbie.me című oldalt megnyitva egy szimpla, rózsaszín felület tárul elénk, ahol elsőnek a bal oldalt található, felhő mintázatú körre kattintva kell feltöltenünk egy fotót magunkról. A fejlesztők ajánlása szerint olyan képet érdemes választanunk, melyen egyenesen a kamerába nézünk, és ha lehet, akkor ne legyen rajtunk szemüveg.

Ezt követően a jobb oldalon tudjuk beállítani az egyéb részleteket, például, hogy Barbie-vá vagy Kenné szeretnénk magunkat átalakíttatni. Legvégül az e-mail címünket kell megadni, hogy a fotót levélben is megkapjuk, de az oldal fél perc várakozás után is megmutatja nekünk a végeredményt. A kép ugyan vízjellel fog megjelenni, de néhány száz forintért anélkül is megkaphatjuk, ha azt szeretnénk.