Megint.

Sokan igazi álompárként tekintettek Sofia Vergarára és Joe Manganiellóra, akikre végül igaz lett a mondás, miszerint „semmi sem tart örökké”. Mint ismert, pár héttel ezelőtt jött villámcsapásként a hír, miszerint hét év házasság után a válás mellett döntöttek, a bomba formában lévő kolumbiai színésznő azonban az Instagramon közzétett posztjainak tanúsága szerint cseppet sem kesereg. Udvarlói is akadnának bőven a The America's Got Talent című tehetségkutató zsűritagjának – köztük olyan hollywoodi filmcsillagok is, mint Tom Cruise.

A Daily Star című brit napilap legalábbis arról ír közeli ismerősökre hivatkozva, hogy a Mission: Impossible című filmek sztárja Vergara szívére pályázik. Pontosabban arra vágyik, hogy visszanyerje a szívét, hiszen – bár kevesen tudják, de – évekkel ezelőtt egy párt alkottak.

Vergara és Cruise még 2005-ben bonyolódott románcba. A színész közeli barátai szerint Vergara volt az, aki kilépett a kapcsolatból.

Van közös múltjuk, még akkor is, ha ez inkább egy rövid románc volt, mint egy nagy szerelem. Jókat érezték magukat együtt, jókat buliztak, különleges volt számukra ez az időszak, Sofía azonban akkoriban nem igazán utalt arra, hogy bármit is szeretne hosszú távon, így inkább barátok maradtak. Tomot máig lenyűgözi Sofía szépsége és sikerei

– mesélte egy informátor. Mint ismert, Cruise 2006-ban aztán Katie Holmes színésznőt vette feleségül, hat év házasság után azonban elváltak.