Gyerekeiket is ilyen szellemben nevelik.

Visváder Tamás és felesége, Visváder-Palácsik Lilla a Story magazinnak adott interjút. A kétgyermekes szülők öt éve fogadtak egymásnak hűséget, és soha nem csináltak titkok abból, milyen értékek mentén élik az életüket. Visváder arra a pletykákra is reagált, hogy válságban van a házasságuk kedvesével: „Nem készülünk elválni, nem csaljuk meg egymást, és nincsenek szaftos botrányaink. Egyszerű, hétköznapi, de annál boldogabb és teljesebb életet élünk!” – fejtette ki.

Az édesapa korábban azt is elárulta a 24.hu-nak, hogy a szüleitől származik istenhite, sőt, nagymamája sokszor előre látta a jövőt – ezt a képességét pedig örökölte. Azt is előre látta, hogy kisfia fog születni. Bár nem várja el, hogy mindenki kőkeményen vallásos legyen, elfogadja, ha valaki a spirituális világot helyezi előtérbe.

Büszkén vállalt keresztények vagyunk, reggel, este, étkezéskor is mindig imádkozunk, és templomba is gyakran járunk. A hit fontos szerepet játszik az életünkben, és a gyermekeinket is keresztény szellemben neveljük.