Curtis karrierjében az utóbbi években sikert sikerre halmoz, hiszen nem csak zenei tevékenységében szárnyal, hanem a The Voice zsűritagjának is felkérték nemrégiben. Az újpesti rapper és kosárlabdázó párja, Barnai Judit már három éve alkotnak egy párt, akivel évfordulóját néhány napja ünnepelte meg Dubajban. Az édesapa mostani Instagram-bejegyzésében kisfiáról, Donikáról osztott meg egy fotósorozatot, aki most ünnepli születésnapját.

Drága kisfiam, eltelt egy újabb év és te sokkal ügyesebb, okosabb, erősebb és szebb lettél. 4 év telt el azóta, hogy először a kezemben foghattalak. A legjobb dolog a világon az, hogy te vagy nekem, és hogy én lehetek az apukád. Az elmúlt időszakban még közelebb kerültünk egymáshoz, nem csak apa és fia, hanem legjobb barátok is lettünk. Szeretek veled mindent megélni és együtt felfedezni a világot.

Imádom, hogy téged mindig minden érdekel. Ameddig élek számíthatsz rám mindig mindenben! Azt kívánom neked, hogy legyél mindig ilyen boldog és kiegyensúlyozott férfi, mint amilyen most is vagy. Minimum még 100 évig. Isten éltessen drága kisfiam!”

– írta Curtis a posztjában.

