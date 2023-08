Mint arról mi is beszámoltunk, Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyermeke május 11-én jött világra, aki az Amara nevet kapta. Bár az egykori szépségkirálynő úgy érzi, harmadik szülése után nehezebben mennek le a terhesség alatt felszedett kilói, a rengeteg pozitív visszajelzésnek köszönhetően nem nagyon érzi szükségét annak, hogy takargassa magát. Ehelyett inkább büszkén vállalja a szülés utáni alakját, ezért meglepetésként érheti a követőit, hogy most viszont egy edzőteremből jelentkezettbe.

Kulcsár elárulta, hogy továbbra is nagyon jól esnek neki a kedves szavak a rajongóitól, de mégis úgy érzi, tennie kell azért, hogy fittebb legyen. – számolt be róla a Bors.

Végre elérkezett az én időm! Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam az alakommal kapcsolatban, de ettől függetlenül tudom és látom is, hogy tennem kell azért, hogy fittebb legyek. Világ életemben edzettem és most Fodor Rékának köszönhetően azt is megtudtam (így a 3. babám születése után), hogy szoptatós kismamaként sem kell lemondanom a mozgásról