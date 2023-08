Elmondása szerint teljesen kivolt, dolgozott benne az ideg és az agresszió.

Nőiességről, féltékenységről és a monogámiáról is kifejtette véleményét az IstenEst legutóbbi adásában Istenes Bence, aki a YouTube-on elérhető podcast-műsorában azt is elárulta, hogy pokoli féltékenységet érzett, amikor párja, Csobot Adél a Dancing with the Starsban táncolt Hegyes Bercivel. Az énekes-színésznő, aki táncpartnerével végül megnyerte a táncos show-műsort, hatalmas szenvedéllyel táncolt adásról adásra, ami a műsorvezetőben komoly aggodalmat keltett. Nehéz időszakot is éltek meg otthon, míg tartott a műsor.

Amikor tavaly az Adél táncolt, én teljesen kivoltam. Olyan féltékeny voltam, mint még soha életemben. Tudtam, hogy ez igazából nem a táncról szól, nem a táncpartneréről szól. Ez rólam szól, csak már olyan erősen nyomta az élet a szemembe, hogy ezzel neked dolgoznod kell. Bennem volt valami olyan gyomorból jövő ideg és agresszió, mikor feljött ez a féltékenység téma. És elkezdtem ezen nagyon határozottan dolgozni

– vallotta be Istenes az adásban, amit a 24.hu szemlézett. Mint kiderült, a tévésnek a családállítás segített megtalálni a problémája gyökerét – vagyis a saját gyerekkori berögződéseiről, ugyanis nem a szenvedélyes tánc vagy Csobot Adél táncpartnere miatt volt feszült.

Mára egészen másképpen vélekedik a dologról.

Rájöttem, hogy ha ő jól érzi magát, akkor az a nőiesség, amit belőle kivált, az hozzám száll vissza. Úgymond, én is kapok abból, ha ő jól érzi magát. Ha én őt engedem, nem visszafeszítem, és azt érzem, hogy akkor tartom őt meg, ha senki nem látja, senki nem ér hozzá, mert akkor az enyém. Hanem elkezded elengedni, hogy figyi, menj, és úgyis hozzám jössz haza, ha hozzám jössz haza, akkor van meg igazán az a kötelék. És azt a nőiességet ide fogod visszahozni

– fejtette ki a tévés, akinek párja nemrég ismét fellépett egy táncos eseményen DWTS-beli táncpartnerével, Hegyes Bercivel, ám erre már Istenes buzdította.

Olyan jó érzés volt így megélni ezt, hogy ő is boldog volt ettől, és az egész kapcsolatunknak jót tett ez

– tette hozzá.