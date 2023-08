Imádják a netezők a múltidéző posztot.

Egyik követőjének köszönhetően ült fel a minap a nosztalgiavonatra Katus Attila. A személyi edző, aerobik-szakedző és életmód-tanácsadó egy olyan régi felvételt kapott üzenetben, amelyen egykori párjával, Hargitai Beával látható. A fotó még a Mónika show című talkshow forgatásán készült a kétezres évek elején, ezért az internetezők közül többen fel sem ismerték a modell-influenszert.

– olvasható Katus bejegyzésében, akinek Hargitai csak annyit írt kommentben:

Mint ismert, Katus Attila és Hargitai Bea hosszú éveken át egy párt alkotott.

17 éves voltam, amikor összejöttünk. Az első igazi nagy szerelem volt az életemben, és nagyon jól kiegészítettük egymást. Attila már akkor is nyugodt természet volt, sokszor ő rántott vissza a földre, ami nálam néha nem árt. Ebből kifolyólag voltak is vitáink. Egyszer elkísértem Japánba egy világbajnokságra, ahol annyira felhúztam a verseny előtt, hogy el is vesztették a megméretést. Bár néhány hónap múlva visszatértek és nyertek is, sokáig bűntudatom volt a történtek miatt. Ennek ellenére soha nem volt rossz a viszonyunk, máig tartjuk a kapcsolatot