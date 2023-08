Hat év után válik a sztárpár.

Tegnap robbant a hír, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi hat év után elválnak egymástól. Tóth Gabi még 2019-ben kötötte össze életét Krausz Gábor sztárséffel, és még az év decemberében megszületett első gyermekük, Hannaróza is. Házasságuk megromlása minden előjel nélkül következett be, ugyanis nemrég még együtt határozták el, hogy kislányukkal a főváros zaját hátrahagyva vidéken kezdenek új életet.

Az énekesnő és párja szerda délután jelentették be a közösségi oldalaikon, hogy különválnak útjaik. Azon kívül, hogy gyermeküket továbbra is közösen szeretnék nevelni, több információt nem szerettek volna megosztani a nyilvánossággal. Annyi viszont biztos, hogy mostanra mindketten kikövették – és feltehetőleg le is tiltották – egymást Instagramon, mivel mindegyik közös képükről eltűntek a megjelölések, amin a másik is rajta van.