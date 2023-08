A 31 éves Tobie Vermeire-nek egy év alatt sikerült 76 kilótól megszabadulnia, miután úgy döntött, elkezd sportolni, hogy leküzdje ételfüggőségét, amely miatt bevallása szerint, majdnem „halálra ette magát”. Az irodában dolgozó férfi már 165 kilót nyomott a mérlegen, miután évekig egészségtelenül táplálkozott, és akár napi 10 ezer kalóriát is elfogyasztott. Minden nap gyakran látogatta a reggeliző helyeket, gyorséttermeket, és kínai étkezdéket, ráadásul közben több tábla csokoládét is elfogyasztott. Legnagyobb súlyánál még a zoknija felhúzásával vagy a lépcsőn való felsétálással is nehezen boldogult, és méretes derékbőségével tripla XL-es ruhákba járt.

Az angliai Bromyardban élő Tobie először 2020-ban döntött úgy, hogy változtat az életmódján, miután attól félt, hogy komoly egészségügyi kockázatnak teszi ki magát. Mivel mindig is arról álmodott, hogy bokszoló lesz, felhagyott a borzalmas étrendjével, és arra koncentrált, hogy természetes módon fogyjon le. A célja elérése érdekében edzőterembe járt, futott és boksz edzéseken vett részt. Ma már 89 kilót nyom, és három év kemény munka és elhivatottság után nemrég megkapta a profi bokszolói engedélyét. Tobie most arra törekszik, hogy még ebben az évben debütáljon első profi mérkőzésén, és a későbbiekben bajnoki övért küzdhessen.