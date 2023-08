Mint arról korábban beszámoltunk, Geszti Péter rövidesen a Viasat 3 képernyőjén tér vissza a televíziós piacra az Adom a napom című műsorral. Az új cross-platform formátum (amely egyszerre kínál online és tv-s szórakozást) célja, hogy a meghívott hírességeket egy új, eddig nem ismert oldalukról mutassa meg a lehető legőszintébb módon. Ez pedig úgy valósul meg a gyakorlatban, hogy az éppen aktuális sztár napjának részleteit egy online felületen, élőben követhetjük majd, egészen addig, amíg este be nem ül a stúdióba a műsorvezetővel beszélgetni.

Geszti Péter a műsor új előzetesében most elárulta, arra keresi majd a választ, hogyan lehet ma az embereknek értelmes tartalmat adni – írja a 24.hu.

Hogy az valahogy ne old school legyen, és ne is boomer legyen. De valahogy olyan értékekről szóljon, amiket igenis keresnek az emberek. Ebből azért egyre kevesebb van, és ezt nem sznobként és nem is csak boomerként mondom, hogy »na, hát már nem találok magamnak egy műsort a tévében«, hanem az van, hogy sokkal jobban izgatnak más műfajok annál, mintsem hogy olyan kompromisszumokat kössek, vagy olyan tévéműsorba menjek be szerepelni, amiben igazából nem találom meg semminek a jelentőségét és fontosságát