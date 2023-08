Újra foglalt lehet Harry Styles szíve, legalábbis több friss, gyanús jel is erről árulkodik. A spekulációk szerint az énekes Olivia Wilde után (leszámítva az Emily Ratajkowski-féle rövid kitérőt) megint egy színésznőbe szerelmes, ezúttal Taylor Russell csavarhatta el a fejét.

Ezt támasztja alá, hogy a Bones and All főszereplője Styles két koncertjén is jelen volt, ebből az egyiket a backstage-ből élvezhette végig. Látták őket kéz a kézben andalogni Bécsben, de az énekes részt vett Russell új színdarabjának londoni sajtóeseményén is, ahonnan közösen távoztak, ha pedig mindez nem lenne elég, a minap egymást ölelgetve le is fotózták őket.

„Nyilvánvalóan igyekeznek titokban tartani a románcukat és elkerülni, hogy közösen fényképezzék le őket” – nyilatkozta egy informátor a pletykált párról.

A Page Six képeit látva valóban nehéz elhinni, hogy csak barátság van a két, egyaránt 29 éves fiatal között, mindenesetre az egykori One Direction-tag és Russell sem szeretett volna a magánéletéről mesélni a lap megkeresése ellenére.

Smitten Harry Styles gets cozy with rumored girlfriend Taylor Russell https://t.co/bqWAa4Nd3R pic.twitter.com/jIV9QJL6xG — Page Six (@PageSix) August 10, 2023

(via 24.hu)