Már most nagy Fradi-rajongó.

Egy aranyos közös fotó is készült Szabó Andrásról, azaz Csutiról és gyermekeiről, a 4 éves Medoxról és a 3 éves Nináról a Puskás Akadémia és a Ferencváros hétvégi összecsapásán. Az üzletember hatalmas FTC-rajongó, ezt a rajongást pedig Kulcsár Edinával közös gyerekeinek is átadta. Erről tanúskodik az az Instagram-bejegyzés is, amelyet az Instagram-oldalán osztott meg.

Az, hogy számomra mit jelent a Fradi, már mindenki tudja! Azt azonban, hogy a gyerekeimnek mit jelent, arról sokat elmond, hogy Nina egy másodpercre le nem vette a szemét a pályáról (remélem nem a focista fiúk miatt), Medike pedig már kb. 2 éve kívülről tudja az @ftcofficial indulót! Nem rajzol lilával és még sorolhatnám! Az eredmény ebből a szempontból másodlagos, a saját szemszögemből nézve! Mit szóltok Nina, zöld-fehér halálfejes tetkójához?

– vetette fel a kérdést bejegyzése végén az üzletember. Mint ismert, a magyar bajnoki címvédő vasárnap este hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Puskás Akadémiától.