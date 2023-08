Aranyos felvételeken látható, amint egy oroszlánkölyök éppen egy tüskés gallyal szórakozik. Játáka persze felkelti alomtestvére figyelmét, aki azonnal meg akarja ragadni a botot, ami egy kis kötélhúzást indít el kettejük között. A barátságos küzdelmet persze egyikük sem adná fel, mindketten állhatatosan igyekeznek megnyerni a huzavonát. Az oroszlánkölykök rendkívül gyorsan fejlődnek, és 10-15 napos korukban már járni is képesek. Bár nem is sejtik, de a játék megtanítja a fiatalokat arra, hogyan fogják el a zsákmányt, miként dolgozzanak össze egymással, és fejleszti az önbizalmukat is.

Ezeket a csodás képsorokat Zhayynn James természetfotós készítette a tanzániai Ndutuban: