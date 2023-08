Az énekes egy nehéz időszakon van túl.

L.L. Junior magánélete az utóbbi időkben komoly mélypontja jutott, hiszen Dárdai Balinkával való kapcsolatának vége szakadt, és még nem tudott megegyezni válófélben lévő feleségével, amihez még hozzájött a Fekete Vonat-botrány is. Erről a nehéz időszakról a zenész a Tények Plusz stábjának nyilatkozott most.

„Volt egy pont most januárban, mikor nagyon elfáradtam, mert sok minden volt körülöttem. Újragondoltam zeneileg is, hogy hogyan csináljam. Nemcsak a Fekete Vonatról beszélek, hanem mindenről: a válásom, a magánéletem...

A Fekete Vonat egy pici része volt, egy nagyon szimpla dolog. Az embernél néha eljön egy pont, amikor kicsit besokall, és akkor keresi az útját. Tök jó, hogy tudsz zenélni, de nem akarsz élted végéig csak zenélni. A zene szerelem, de hogy ha megélhetési zenész vagy, az nagyon rossz. Az üzleti út felé vettem az irányt, és sok üzletet nyitottam, élelmiszer-kereskedelemben vagyok most jelenleg

– fogalmazott a zenész.

Junior és felesége, Körtvélyessy Kinga gyerekelhelyezési perével kapcsolatban júliusban született egy másodfokú bírósági döntés, amely szerint kislánya az édesanyjával tölthet több időt. Bár az anyagiakról még nem tudtak megállapodni, az énekes számára csak az a fontos, hogy aktív részese tudjon lenni közös lányuk hétköznapjainak, ezért egyezségre törekszik volt párjával.

Meg lehet támadni, de nem támadjuk meg. Mi az egyezségre törekszünk Kingával, ennyit mondhatok. Egyébként szeptember 12-én lesz a válóper, ahova be vannak hívva tanúk. Hát, attól mentsen meg mindenkit az Isten! A szüleink be vannak hívva meg mindenki... Mi ezt a fajta sárdobálást nem szeretnénk, legalábbis én nem, lehet, hogy a másik oldalon edzetten várják ezt, de szerintem senkinek nem tesz jót. Leginkább a gyereknek semmiképpen nem tesz jót, és ezt érzi a kislány. Szeretnénk még abban a hónapban megállapodni és megegyezni, reméljük, hogy a másik fél is hajlandó lesz rá.