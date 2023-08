Számukra természetes, hogy minden idejüket együtt töltik.

Hamarosan hivatalosan is összeköti az életét Szabó Ádám és szerelme, Farkas Jennifer, akik kapcsolatukról a Fókusz riportjában meséltek. A 31 éves énekes-harmonikás, aki a Csillag születikben és az X-Faktorban is feltűnt, úgy véli: élete párját találta meg Jenniferben, ezért nem is késlekedett a lánykéréssel sem. Négy hónappal a megismerkedésük után tette fel a nagy kérdést szerelmének, aki örömmel mondott igent. Szabó azt sem titkolja, hogy minden idejüket együtt töltik, s a friss riportból az is kiderült, hogy 5-6 óránál többet még sosem voltak külön.

Idén lesz az esküvőnk. Majd mondjuk, hogy mikor lesz, de még nem szeretnénk lelőni a poént. Az a lényeg, hogy annyira gyors volt ez az egész procedúra, hogy nem akartuk tovább húzni. (...) Négy hónap után kértem meg a kezét Jenninek. Úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy ez a legjobb döntés eddig az életben. Tényleg mindig, mindig büszke leszek erre. (...) Egyáltalán nem korai. Tudom, hogy a Jenni a legmegfelelőbb partner, és egy életen át ő lesz a legmegfelelőbb

– magyarázta a zenész, hozzátéve, ő és párja is sokat tanultak előző kapcsolataikból. Mint ismert, Szabó korábban Tóth Andival is egy párt alkotott, Farkas Jennifer pedig már férjnél is volt. Az Éjjel-nappal Budapest Marcijával, Kolozsváry Zsolttal kötött házasságot, 18 éves korában pedig Zámbó Krisztián jegyese is volt, de az nem tartott sokáig – mutatott rá az nlc.hu.

Szabót a zene is összeköti menyasszonyával.

Ez alatt az egy év alatt kétszer vesztünk össze. (...) Tehát abszolút egyetértünk mindenben, nincsenek nézeteltéréseink. Az éneklés az meg úgy jött, hogy Ádám fedezte fel, hogy tudok énekelni. (...) Amióta megismertük egymást, tényleg 0–24-ben együtt vagyunk. Szerintem így a legtöbb idő, amit külön töltöttünk, az maximum 5-6 óra volt

– mesélte a fiatal szépség.