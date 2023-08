Már nem érdekli, mit gondolnak róla az emberek.

Bár rengeteg bántó jellegű megjegyzést kap 20 kilós fogyása miatt, már egyáltalán nem foglalkozik mások véleményével Pintér Tibor. A Nemzeti Lovas Színház igazgatója úgy véli: rengeteget változott a hozzáállása az elmúlt években, a celebléttől is tudatosan tartja távol magát.

„»Biztos beteg a Pintér« – a negatív kommentek között talán ez a leggyakoribb. Vagy az, hogy jobban néztem ki húsz kilóval nehezebben. De őszinte leszek, már jó ideje hidegen hagy, mit gondolnak rólam az emberek vagy akár más művészek, színházi személyek. Ez a tapasztalatnak, a kornak köszönhető, illetve annak, hogy

a helyén van az önbizalmam. A lényeg, hogy én mit érzek, és nekem most jó így lenni a bőrömben. Az elmúlt években különben is rengeteget változtam, de ez szerintem sokaknak feltűnt. Felhagytam a celebeskedésseľ már nem izgat, hogy műsorokban, realitykben szerepeljek, kivétel, ha a munkámról vagy a lovas színházamról van szó. Már nem látom semmi értelmét a céltaIan magamutogatásnak.

Ezért nem is osztok meg magamról félmeztelen képeket a közösségi oldalaimon. Ha találni is ilyet rólam, akkor az biztos előadáskép a Herkulesből vagy más darabból” – magyarázta a Story magazinnak Pintér, aki húszkilós fogyásáról is említést tett. Éppen Herkules szerepe miatt váltott életmódot. Emellett rengeteget sportol: fut, kardiózik, és mindenhova biciklivel jár, még munkába is, ami elmondása szerint 30 kilométer oda-vissza.