Túl sokat fogta kislányát, ezért nagy fájdalommal járó csuklótáji alagút szindrómája lett.

Idén márciusban adott életet első gyermekének, Matildának Kaley Cuoco, aki rajongóinak nem csupánaz anyaság szépségeiről, hanem annak árnyoldalairól is beszámol a közösségi oldalán vagy interjúkon keresztül. Az Agymenők című sorozat sztárja nemrég az edzéshez is visszatért, méghozzá annak ellenére is, hogy egy nem mindennapi hívással kell szembenéznie. Mint mondja, nagy fájdalommal és zsibbadással járó csuklótáji alagút szindrómája lett mindkét kezében attól, hogy sokat veszi kézbe kisbabáját. A szindróma mindkét csuklóját érinti, ezért nincs könnyű helyzetben.

Néhányan már tudhatjátok, hogy egy súlyos csukló- és kézsérülésem van a baba kézben tartásától. Ez egy valós dolog, keressetek rá a Google-ön. Szerintem csak akkor lesz jobb a helyzet, ha úgy edzek, hogy nem használom közben a kezeimet. Őrülten hangzik, de úgy is lehet edzeni, hogy nem nehezedek rá. Akkor is lehet edzeni, ha le vagy sérülve. Nincsenek kifogások!

– magyarázta a 37 éves színésznő.

Cuoco tényleg nem keres kifogásokat: keményen edz, s közben a kislánya is vele van.

(via PageSix)