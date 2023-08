Megindult a szokásos kommentcunami.

Égő gyufaszálak, emberi szív, kard – többek között ezeket a mintákat is magára tetováltatta az utóbbi időben Tóth Andi, aki hosszú évek óta a tetoválások rabja. A visszavonult énekesnő nem titkoltan a tetkóival érzi teljesnek megjelenését, s talán nem véletlen, hogy testét több új motívum is díszíti: köztük feliratok is, a nyakára például azt varratta: „she is art”, ami magyarul annyit jelent, hogy „ő maga a művészet”. A saját divatmárkával is büszkélkedő fiatal híresség egy friss Instagram-bejegyzés tanúsága szerint – melyben külön felhívta a követők figyelmét arra, hogy a haját ne nézzék – a karja után a lábait is elkezdte kivarratni.

Extrémre vette a figurát:

a bal combján gyufaszálak láthatóak, a gyújtatlantól haladnak a teljesen kiégettig;

a sípcsontjára kerülő emberi szív fölé a „welcome to my mind”, azaz az „üdv az elmémben” tetkó került, a másikon egy kard díszeleg;

a jobb combján lévő sor eleje azonban nem teljesen kivehető, csak az, hogy „i can fly”, vagyis a „tudok repülni”.

Mindez a kommentek tanúsága szerint nem mindegyik követő tetszését nyerte el.

Csak egy kérdés: Ki a jóisten vett rá arra, hogy ezeket a tetkókat a gyönyörű lábadra varrasd, ezzel elcseszve a látványt? Tulajdonképpen semmi közöm hozzá, de miért kell neked, tehetséges művésznek oda lealacsonyodni, hogy vászon legyél egy tetoválónak, aki sehol sincs hozzád képest?

Szerintem közel 30 éves lehetsz. Egy szakadt nadrág van rajtad, egy tunikaszerű fekete póló, az arcod szomorú, élcelődő. A hajad rendezetlen. A bőröd agyonszoláriumozott. Azt kívánom légy boldog, igényes nő, aki felöltözik a korosztályának megfelelően szépen, csinosan. De ha ebben a mélabús, áldozati szerepkörben tartod magad, aki fellázad, mert bántják, az beteges. Légy egészséges, mosolygós

– jegyezték meg páran.

Tóth egyébként korábban leszögezte: semmi olyat nem varratna magára, amit nem viselne egy örök életen át, illetve a tetkókkal érzi tökéletesnek magát. Ha szeretné tudni, mit jelentenek az énekesnő egyes tetoválásai, kattintson ide.

Íme egy augusztus elején közzétett kép is. Akkor még csak a bokájánál és rövidnadrágjánál díszelgett tetkó.