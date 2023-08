Imádja az anyaságot a sportolónő.

Mint arról mi is beszámoltunk, augusztus 6-án született meg Layber-Gelencsér Kamília, Hosszú Katinka és Layber-Gelencsér Máté kislánya. Az Iron Lady pedig láthatóan élete legboldogabb korszakát éli, mióta csak hazaérkeztek a kórházból, úszik a boldogságban. Az újdonsült anyuka most egy közös fotót is megosztott gyermekével a közösségi oldalán, amely mellé néhány szívhez szóló sort írt.

Minden elismerésem az Anyukáké! Ezt az Anyukák fogják érteni! »Nem lehetsz tökéletes Anyuka, csak a lehető legjobb!« Anyukám ezzel nyugtat, amikor szükséges

– olvasható a háromszoros olimpiai bajnok úszónő Facebook-posztjában.