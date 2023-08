Tenki Réka a nyár elején ünnepelte 37. születésnapját, és bár egyáltalán nem büszke arra, hogy kicsiként idősnek gondolta a 40 év felettieket, önmagában nem tart az öregedéstől.

„Hogy ráncosodik az arcom, azt fura érzés megélni. Figyelem a kezemet, hogy egyre eresebb, és kezd anyukám kezére hasonlítani, ami egyáltalán nem baj, de az ember észreveszi, ahogy ez változik” – mesélte őszintén a Best magazinnak a színésznő, hozzátéve: nagyon sokat segít neki, hogy férje, Csányi Sándor úgy fogadja őt el, ahogy van, ha pedig néha rossz kedve is van az ilyesmi dolgok miatt, támogatja, megnyugtatja őt.

„A férjem szokta azt mondani, hogy

Réka, ennél csak rosszabb lesz, és ezek azok a szép idők, amikre vissza fogunk emlékezni. Szóval, ahogy most kinézel, az nagyon jó, hidd el, mert öt év múlva nem ez lesz.

És biztos neki lesz igaza, csak nehéz azt elfogadni, hogy változik a test. És nem csak a szüléstől. Mert ha valaki nem szült, akkor is változik a teste. [...] Ha valamit lefaragok, az jó, egyébként meg azt jelenti, hogy szültem két gyereket. Ezt néha nehéz elfogadni, néha meg büszke vagyok rá. Mert ha az embernek rossz napja van, egyáltalán nem tudja azt sem elfogadni, hogy a szőke haja most már hullik, és látszik a fejbőre. Ráncosodom, és hiába tornázom eleget, narancsbőrös a combom, és egyébként is, hogy nézek ki, derekam sincs, se csípőm, milyen test az enyém, amibe be vagyok zárva?! Csak egy-két dolog, ami eszembe jut hirtelen...” – osztotta meg gondolatait.