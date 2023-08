Remekül szórakozik az influenszer a nyaralásán.

Ahogy arról mi is írtunk, Csuti és szerelme a napokban a festői kinézetű Párizsba utaztak el romantikázni, és ha már ott voltak, a helyi Disneyland-be is ellátogattak. Az üzletember szerint a közkedvelt vidámpark annyira giccses, hogy az már jó, viszont a rengeteg látogató miatt van a dolognak árnyoldala is. Borzalmas emberáradatról és hatalmas lökdösődésről számolt be, amit csak nagyon nehezen lehet elviselni.

Férfi társaimnak a helyi alkoholos italok fogyasztását kimondottan ajánlom!

– tanácsolta Csuti az Instagram-bejegyzésében.

Úgy véli, hogy az oda látogatóknak érdemes felkészülni egy kiadós gyaloglásra, legalább húszezer lépéssel, valamint a minden sarkon csoportosan ordító gyerekekkel is számolni érdemes. Érdemes elgondolkodni a drágább árkategóriajú jegy váltásán, mivel egyes játékoknál akár közel egy óra is lehet a várakozási idő, ami 28-30 fokban igazán embert próbáló lehet.

(via Tények)