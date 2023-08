Sikerült meglepnie egy nagy rajongóját.

Fotó: Mark Cuthbert / Getty Images Hungary

Luke Evans a minap az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogyan sikerült meglepnie egy idős rajongóját, aki történetesen hozzá hasonlóan walesi születésű. A 83 esztendös hölgy nem is sejtette, hogy rövidesen a legnagyobb kedvencével fog találkozni, hiszen egy családi ebédre készült, ahol aztán felfedte magát a színész.

„A minap megleptem egy nagyon különleges hölgyet, Rowenát, aki történetesen walesi származású! Több mint 40 évvel ezelőtt költözött Tajvanra a férjével, hogy iskolát alapítson, ahol aztán ott is maradtak. Nagy rajongóm volt mindig is a távolból, és még az albumomat is meghallgatta útközben, amikor egy kellemes ebédre indult Tajpejbe.

Nem is sejtette, hogy egy doboz csokoládéval és egy csokor virággal fogom várni őt. Több mint egy órán át beszélgettem ezzel a lenyűgöző hölggyel, és a következő inspirációval távoztam: Élj teljes életet, ragadj meg minden lehetőséget, ami eléd tárul, és tekints minden akadályt kihívásnak, amin felül kell emelkedned.

Köszönöm Rowena, mert ez a meglepetés számomra is ugyanolyan csodálatos volt, mint számodra! Egyébként az iskolája még mindig virágzik, sőt, továbbra is ott tevékenykedik. A 40 évvel ezelőtti 3 tanulóból mára 360 tanulója lett. Micsoda egy fantasztikus nő! Boldog 83. születésnapot kívánok neked kedves. Nagyon boldog voltam, hogy egy szelet Wales-t hozhattam el egészen Tajvanig, hogy meglepjek egy nagyon kedves walesi hölgyet.” – írta a posztjában Evans.