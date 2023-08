Képeken a manchesteri Waku Waku nevű képregényes étterem belseje, amelynek kézzel való megrajzolása több mint négy hónapig tartott a tulajdonosa, Chris Lui számára.

Az elképesztő felvételek a képregény-témájú, fekete-fehér rajzokkal borított étterem kinézetét mutatják be, amelyet a tulajdonos fantasztikus részletességgel alkotott meg. A 32 éves Chris Lui művész úgy döntött, vállalkozást indít, és megnyitja a saját éttermét Manchester belvárosában, miután a mangakávézók inspirálta helyeken töltötte egyetemi évei nagy részét, ahol a látogatók többek között japán képregényeket olvasgathatnak. Emellett a hongkongi, és dél-koreai 2D-s italozók is megihlették, ahol a teázóhelyek úgy néznek ki, mintha csak egy képregényben lennének. Kreativitásának köszönhetően most ő is valami igazán egyedit hozott létre.

Az újonnan nyitott bárjáról mesés fotósorozat készült, melyet alább tekinthet meg: