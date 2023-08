Boldog anyuka, boldog baba.

Hirtelen jöttek a gyerekek, kőkemény feladat megbirkózni velük, vallja Rúzsa Magdolna, aki nem csupán háromgyermekes anyukaként, hanem a színpadon is helytáll. Az énekesnő úgy érzi, heti egy fellépésre szüksége van ahhoz, hogy jól legyen, hiszen a színpadon fel tud szabadulni. Egymást érik a telt házas nagykoncertjei is, de nem könnyű összeegyeztetni a gyereknevelést az anyasággal.

„Az elmúlt időszakban olyan sokat dolgoztam, hogy még nekem is jó ez a lassabb tempó. Jobban meg tudok élni ezáltal mindent és nem érzem azt, hogy elveszek magamtól vagy a gyerekektől azzal, amikor becsukom magam mögött az ajtót otthon, hanem pont, hogy ez a heti egy alkalom nagyon jólesik, feltölt. (...) Új, inspiratív érzések jönnek a közönség részéről is, és én is más lettem nagyon sok szempontból, és azt érzem, hogy sokat vagyok a gyerekekkel, mert az ember 0-24-ben ugyanazt csinálja, hiszen nekik a rutin a legfontosabb. Előtte megszoktam egy másfajta életet, és hirtelen csöppentem bele ebbe a ‘Jézusom, háromgyerekes anyuka vagyok’ szerepbe is.

Ezért ez a heti egy alkalom, amikor ki tudok törni, és ott tudok állni a színpadon, ez nagyon kell nekem. Tényleg hiszek abban, hogy boldog anyuka, boldog baba

– nyilatkozta a Tények Plusznak Rúzsa Magdi.