Megható sorokat írt bejegyzéséhez.

Vasárnap este ünnepelte az államalapítás évfordulóját Magyarország, a születésnapi rendezvényeket pedig szokás szerint hatalmas tűzijátékok zárták országszerte.

Emiatt talán fel is szökhetett Jennifer Lopez magyar rajongóinak a szemöldöke, hiszen az énekesnő is egy tűzijátékos fotóval jelentkezett most be Instagram-oldalán – ám még mielőtt azt hinnénk, ő és férje, Ben Affleck is hazánkban tartózkodnak, ki kell ábrándítanunk mindenkit, hiszen csak egy nosztalgiázó bejegyzésről van szó. A sztárpár pontosan egy éve kötötte össze életét, első házassági évfordulójuk apropójából mutatta meg az énekesnő az eddig sosem látott, romantikus képeket.

„Kedves Ben!

Egyedül ülök itt / Nézem a gyűrűmet / Meghatódva érzem magam / Énekelni akarok miatta / Hogy kerültünk ide / Visszatekerés nélkül / Ó, én / Ez az én életem…”

– írt rövid verset posztjához Lopez.