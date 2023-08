Rögtön fel is vette azt.

Tegnap este startolt el A Konyhafőnök jubileumi évada, a versenyzők közül pedig többen is meglepetésekkel készültek Fördős Zének, Rácz Jenőnek és Sárközi Ákosnak. Egy közös ex is megjelent a válogatón, de volt, aki saját készítésű figurákként álmodta újra a zsűrit, mások süteményt készítettek, és akadt olyan is, aki alsóneműre nyomtatta a zsűritagok fotóit. A férfi alsóneműket tervező versenyző Rácz Jenőt például igencsak meglepte: a séfnek annyira megtetszett a boxeralsó, hogy rögtön fel is vette azt.

Én ma Dórit elcsábítom ezzel a boxeralsóval

– mondta Rácz, utalva arra, hogy feleségének, Rácz-Gyuricza Dórának biztosan megmutatja, mit is kapott, mire Fördős rávágta:

Majd írd meg, hogy mi volt.

