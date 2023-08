Sorra adták egymásnak a kilincset a világsztárok a hétvégén a New Jersey-ben lévő Beach Hevanen, összeházasodott ugyanis Margaret Qualley színésznő és Jack Antonoff.

A férfi ismert zenei producer, ezért a tengerparti esküvőre rengeteg zenész is hivatalos volt, többek közt Lana del Rey, Taylor Swift és Minke angol énekesnő is, de feltűnt a nagy napról készült képeken utóbbi állítólagos barátnője, Cara Delevingne, Zoe Kravitz és Channing Tatum is. Természetesen Qualley büszke (és szintén ismert) szülei, Andie MacDowell és Paul Qualley is együtt ünnepelték lányuk nagy napját, valamint testvéreiről, Justin és Rainey Qualley-ről is sikerült lesifotót lőniük a paparazziknak.

A menyasszony egyszerű, nyaknál megköthető fehér selyemruhát viselt, ami rövid göndör frizurájával együtt egészen Marilyn Monroe-t idézte. Újdonsült férje klasszikus fekete öltönyt húzott, nadrágja és cipője közt kikukucskáló fehér zokniját imádták az internetezők.