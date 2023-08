Egy ideig mosolyszünet volt a szerelmesek között.

Fotó: YouTube Gáspár Virág

Gáspár Virág és szerelme, Krisztián közel négy éve ismerkedtek meg egymással még Salgótarjában. A kezdetben idilli kapcsolatuk azonban nemrég viharos fordulatot vett, és egy ideig külön utakon is jártak. A fiatalabb Gáspár lány most a Borsnak adott interjút, melyben elárulta azóta hányadán állnak a fiúval.

Néha van köztünk balhé, mert mindketten nagyon erős és határozott személyiségek vagyunk. Ha vitatkozunk, akkor beleadunk apait-anyait, bár főleg én, hiszen hozott anyagból dolgozom és ebben az országban tényleg mindenki tudja, milyen az, ha anyukám és apukám nekidurálják magukat egy civakodás közben

– ecsetelte Gáspár Győző lánya, hozzátéve: sikerült minden vitás kérdést rendezniük kedvesével és a mosolyszünet alatt egy nagyon fontos dologra rá is jöttek.

Nagyon erős kötelék van közöttünk, még akkor is, ha néha hülyeségeket csinálunk. Fiatalok vagyunk, és talán kicsit néha őrültek is, de összetartozunk. Ez a pár hét haragszomrád arra biztosan jó volt, hogy rájöjjünk, mennyire hiányzik a másik, ha nem vagyunk együtt. Lehet, hogy sokan nem értenek majd egyet azzal, amit most mondok, de szerintem minden hosszú kapcsolatba kell történjen legalább egy kenyértörés, hogy aztán az ember értékelni tudja a szerelmét.

Krisztián, aki éppen egy augusztus 20-i házibulin vett részt Gáspár Virággal, szintén válaszolt a lap azon kérdésére, hogy mikor tervezi eljegyezni barátnőjét.

„Jogos is a felvetés, hiszen három és fél éve vagyunk már együtt. Tulajdonképpen készültem is rá, csak aztán jött ez a kis galiba. Én is úgy érzem, hogy kellett nekünk ez a kis szünet ahhoz, hogy mindketten tisztán lássuk, merre is tart a kapcsolatunk. Nem bírjuk egymás nélkül, és most minden jól is alakul az életünkben.

Virág hatalmasat változott az utóbbi időszakban. Ahogy én látom, volt egy kis zűrzavar nála. Nem igazán találta önmagát, de már tudja, mit szeretne az élettől és erre egyébként nagyon hamar ébredt rá, amiért különösen büszke is vagyok rá. Egyébként azt az időszakot, amíg külön voltunk, én is kihasználtam. Befelé fordultam, önmagamra koncentráltam és elindítottam egy vállalkozást.

Most újra megpróbáljuk az együttélést is Virággal. Ha pedig minden jól megy, akkor vannak nagyobb terveim erre az évre, aminek szerintem mindkettőnk családja nagyon fog örülni” – fogalmazott sejtelmesen Krisztián.