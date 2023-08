A nő Olaszországban verte ki a biztosítékot bizarr ruhájával.

Fotó: Twitter

Nem tudja elengedni a nemcsak indokolatlan, de meglehetősen kényelmetlennek is tűnő nejlonharisnya-vonalat Kanye West felesége. Többször írtunk már Bianca Censori extrém ruhaválasztásairól, aki mostanában szinte csak és kizárólag alsóneműben hajlandó elhagyni az otthonát, ezúttal azonban túl messzire ment.

A rapper kedvese ugyanis bemutatta eddigi legextrémebb szettjét, egy teljesen átlátszó harisnya-felső kombót, ráadásul mindezt a vallásos és konzervatívnak számító Olaszországban tette. Mondanunk sem kell, a helyiek nem kifejezetten értékelték a nyaralgató híresség szinte teljesen meztelen látványát: miután rászóltak, finomított kicsit a ruháján, és melleit nagyjából eltakargatta táskájával, de többen így is arra kérik a rendőrséget, bírságolják meg közszeméremsértés miatt Censorit. Ez akár 5 és 10 ezer euró közötti összeg is lehet, ha pedig a magamutogatást kiskorúak által is látogatott hely közelében tette, akár több hónapnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Erről egyelőre nincs hír, mindenesetre az internet népétől kapja az ívet rendesen a 28 éves építész.