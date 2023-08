Nem tűnik túl hálásnak a Bratz-rajongók köre.

A napokban mutatta be a Bratz legújabb termékcsaládját, amely egy igazi világsztárral kollaborálva készült: a Bratz x Kylie Jenner kollekciót.

Az ifjú milliárdos néhány emlékezetes megjelenéséből szám szerint 9, kisebb-nagyobb babát gyártott a cég, valószínűleg azt gondolva, ezzel sikerül újra nyeregbe kerülniük nagy konkurensük, a Barbie év eleje óta tartó menetelésével szemben. Az elképzelés nem volt rossz, de a jelek szerint a márka nagyon nem a megfelelő személyt választotta ki a "babásításra", Jenner figurája ugyanis az elsődleges visszajelzések alapján kutyát sem érdekel. Vagyis annyira nem, hogy megvásárolják őket, a kommentek között azért aktívan kifejti mindenki a véleményét a dologról.

„De komolyan, ki kérte ezt?”

„Szó szerint bárki mást választhattatok volna. Bárkit.”

„Összeáltatok valakivel, aki még műanyagabb, mint a babák.”

„Imádom a koncepciót, de a csaj nem törődik ezzel az együttműködéssel (még hozzá sem szólt a posztokhoz), miért kellene nekünk? Tudnátok csinálni még egyet valakivel, aki igazán érdekes?”

„Rihannának kellett volna lennie!!”

„Köszi, nem akarjuk!”

„ Ez a legnagyobb csalódás. Bárcsak valaki más lenne, aki tényleg egy hatalmas divatikon ” – fogalmaztak a Bratz követői, akik kijelentették: ezek szerint a márka tényleg nem ismeri a célközönségét, ráadásul azt is kiszúrták, Jenner kellemetlen módon még be sem követte az oldalukat.

Mindössze egy posztot is szánt saját profilján a nagy debütálásnak, ebben leírta, nagyon örül, gyerekkori kedvenc játéka őt választotta ki erre a posztra. Az ő rajongói aztán azzal találták be, hogy a babákat nem is hasonlítanak rá, valamint a bőrszínük is jóval sötétebb, mint Jenneré.

