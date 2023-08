Úgy véli, határ a csillagos ég.

Néhány stúdiófotó és szórakozóhelyen készült videó kíséretében tudatta a közösségi oldalán Szabó Melissza, azaz VV Lissza, hogy lemezlovasnak állt. A ValóVilág 11. szériájának játékosa azt mondja, sokáig nem tudta, mivel is szeretne foglalkozni, ám végül a zenélés mellett tette le a voksát. Mint kiderült, még a valóságshow előtt fogott bele a zenekeverésbe.

Nagyon sokat »szenvedtem« régebben attól,hogy nem tudtam mi is az, ami igazán érdekel és mivel is szeretnék foglalkozni a későbbiekben. Kicsit több mint 1 éve született meg az a gondolat a fejemben, hogy a zenélés az, ami tényleg érdekel és szívből csinálnám. Tavaly nyáron kezdtem bele, de ugye közbe jött a ValóVilág, amit nem bánok, csak így sokkal több a rossz/bántó komment, amiket kapok. De ezzel nincs is semmi baj, mert számoltam vele. Ezzel csak azt akarom mondani, hogyha van egy álmotok SOHA ne adjátok fel, mert a kemény munka igenis előbb vagy utóbb, de kifizetődik! És ne törődjetek a negatív emberekkel, csak azokkal, akik szeretnek és támogatnak, mert ők számítanak igazán! Hálás vagyok azoknak az embereknek, akik miatt ez létrejöhetett, támogatnak, segítenek! És ne felejtsétek: határ a csillagos ég! Bármit el lehet érni, csak legyen bennetek elég kitartás, alázat és akaraterő!