Akadtak kihívások a házasságában a gyermekek érkezésével.

Rúzsa Magdolna hármas ikrei lassan már 1,5 éves évesek lesznek, akik érkeztével hatalmas boldogság költözött a családjuk életébe. A hirtelen jött gyerekekkel viszont kőkemény feladat megbirkózni, ráadásul nem csak anyaként kell helytállnia az énekesnőnek, aki mostanra a színpadra is visszatért. Az énekesnő most a Story magazinnak adott interjút, melyből kiderült, hogy Lujza, Keve és Zalán zenével kezdik a napjaikat.

Rengeteg zenét hallgatunk, reggelente általában komolyzenét, kórusműveket. Lujzika már próbálgatja a hangját, ő már énekel. Zalán figyel a legjobban a zenére, ő az, akiről úgy látom, hogy a lelkét leginkább megérinti és a gondolatait leginkább foglalkoztatja. Kevének pedig kiváló a ritmusérzéke, és ha meghall egy dallamot, ő rögtön táncolni kezd.

Ahogy muzsikával kezdődik a nap, úgy az esti közös éneklés is elmaradhatatlan része a családi életünknek. Ilyenkor már gyerekdalok kerülnek elő, gyakran énekeljük például a Vuk főcímdalát vagy altatókat is. Mi más is vehetné körbe a gyerekeimet, mint a zene?” – idézi az énekesnő szavait a 24.hu.

A kismama arra is kitért, hogy sokkal nagyobb feladatnak bizonyult három gyermek nevelése, mint azt férjével gondolták, ami kihívások elé állította a kapcsolatukat, de sikerült átlendülniük rajta.

Nem titkolom, hogy akadtak nehézségeink, mert álszentség lenne állítani, hogy mindez könnyen ment, hiszen egyszerre három kicsivel újraalakítani az életünket, az finoman szólva sem volt kis kihívás. Három gyerek nevelése komoly munkát jelent, és természetes, hogy voltak közöttünk súrlódások, de jól vettük ezeket az akadályokat, és így a kihívások csak megerősítették a házasságomat.

– fogalmazott.