Szintet léphet kapcsolata kedvesével.

Lassan egy éve már, hogy Szabó Andrásra, azaz Csutira újra rátalált a szerelem Sudár Bianka személyében. A pár azóta már össze is költözött, kapcsolatuk pedig rendkívül harmónikus. Olyannyira, hogy az üzletember akár már az eljegyzés gondolatával is eljátszhatott, legalábbis erre enged következtetni friss nyilatkozata.

„A házasság intézményében nem csalódtam, az szép és szent dolog. Isten színe előtt örök hűséget esküdni egymásnak, az a családnak is fontos. Biussal mostanra nagyon komoly és stabil lett a kapcsolatunk, együtt fekszünk, együtt kelünk, szinte mindent együtt csinálunk. Ha ilyen jól haladnak a dolgok, még szintet is léphet a kapcsolatunk” – mesélte a Blikknek a kétgyermekes édesapa, hozzátéve: persze ők is szoktak vitatkozni néha, de végülis melyik pár nem?

„Szerintem teljesen normális, hogy vannak dolgok, amikben nem ugyanaz a véleményünk. De azért is működik ilyen jól a kapcsolatunk, mert mindent meg tudunk beszélni és elfogadjuk a másik véleményét!”