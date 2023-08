Valahogy így készülhettek a filmben látottak is.

Bár a Barbie-t végül nem sikerült legyőznie a jegypénztáraknál, de így is hatalmasat ment a mozikban Christopher Nolan új filmje, az Oppenheimer, ami nem csak a nagy riválisával való versengés miatt lett "hírhedt", de azért is, mert a rendező CGI használata nélkül alkotta meg az életrajzi drámát. A dolog különösen nagy szó, hiszen az atombomba megalkotásáról szóló történet rengeteg látványos jelentettel van teletűzdelve, így nem csak a nukleáris robbanást, de például atomok cikázását is láthatták a nézők a vásznon.

Nolan azt nyilatkozta, mesterséges technológia helyett praktikus módszerekkel vették fel ezeket a képsorokat, amik közül többet most egy lelkes indie filmes újra is alkotott.

William H. Baker Instagram oldalán mutatta meg, hogy hozta létre a varázslatot a kamerák és lámpák kivételével gyakorlatilag szinte csak egyszerű házi eszközöket használva: akvárium, botmixer, csavarhúzó, biztosítótű, szűrő és festékszóró is feltűnik a videókban, egyes snittek pedig szinte a megszólalásig hasonlítanak az eredetire.