Persze nagy segítség ebben unokája is.

Fotó: instagram

Az internet ügyeltes kedvence egy Németországban élő 77 éves szlovén férfi, aki milliók arcára csalt már mosolyt azzal, hogy újraalkotta többek közt Travis Scott, Justin Bieber vagy Kanye West fotóját. Gramps a korát meghazudtolva pózol, de a sztárok öltözetét is egy az egyben lemásolja, persze ehhez elkél unokája, a fotósként dolgozó Jannik segtsége is – ő üzemelteti egyébként nagypapája elképesztően népszerű közösségi oldalait is.

A bácsi egyébként nem csak tehetséges modell, de remek ízléssel megáldott stylist is: profilján rengeteg videó fellelhető, ahol öltözködési tippeket ad. Elsőre talán szokatlan, ám laza és fiatalos stílusával egyaránt inspirál minden korosztályt, sokan pedig egyenesen példaképként tekintenek rá.