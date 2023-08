Úgy véli, egy férfi ne legyen klasszikus értelembe véve szép.

Köllő Babett a Stories Podcast című műsor vendége volt, ahol többek között a hosszú házasság titkáról osztotta meg gondolatait, hiszen már 18 éve él boldog, harmonikus kapcsolatban férjével, Andrással. A műsorvezető azon kérdésére, milyen számára az igazi férfi, a színésznő rögtön azt válaszolta, hogy olyan, mint a férje, majd így folytatta:

Nagyon szeretem, hogyha egy férfi nagylelkű és gáláns, és ezt most nem úgy kell érteni, hogy rengeteg ajándékot vesz a másiknak

– ecsetelte Köllő Babett, hozzátéve: nem feltétlenül nagy dolgokra kell rögtön gondolni, hanem ez akár apró gesztusokban is megmutatkozhat. Ennek kapcsán egy történet is eszébe jutott Majkáról, akivel már a Sztárban Sztár előtt is hosszú évekre nyúlik vissza a barátságuk.

Mindenkinek téves elképzelése van arról, hogy mennyit keresnek a színészek. Amikor még jártuk a vidéket, játszottunk egy darabot csodálatos olasz slágerekkel, és a főszereplő Majka volt. Mi évekig játszottunk egy színházi darabban, és zseniális volt benne a csávó. Egy fellépés után beültünk kajálni valahova. Akkor ő már járt fellépésekre, saját lemezei voltak, és képzeld el, mire megvacsoráztunk, kifizette mindenkinek a vacsoráját. Na, így értem, hogy valaki nagyvonalú és gáláns, ez számomra nagyon fontos

– idézte fel Köllő Babett, majd azt is elárulta, melyek azok a tulajdonságok egy férfiban, amelyek igazán le tudják venni őt a lábáról.

„Nekem egy pasinál fontos, hogy legyen nagyon jó stílusa. Egy férfi ne szép legyen a klasszikus értelemben, hanem humoros, legyen nagyon igényes magával szemben, és az öltözködési stílusa is legyen eggyel extrémebb, mint az átlag” – mondta.

