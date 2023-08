A naptárdíva eredeti szakmájáról csak kevesen tudnak.

Kiszel Tünde a 80-as években kezdett el fotómodellként bekerülni a köztudatba, sokan a mai napig így gondolnak rá. Előtte viszont merőben mással foglalkozott, ugyanis kevesen tudják róla, hogy egy ideig tanítóként is dolgozott. A három évtizede celebként ismeretes naptárdíva eredetileg az édesanyja szakmáját választotta, és pedagógusként végzett. Az nlc most talált is a huszonévesen tanítónőként dolgozó Kiszel Tündéről egy fotót, ahol osztályával együtt látható egy farsangi buli alkalmával.

Kiszel néhány hónapja erről az időszakáról nyilatkozott a Story magazinnak, akkor így emlékezett vissza:

A műveltségem nem kellett a tévében, és rám erőltettek egy karaktert, ami igazából nem én voltam. A show business már csak ilyen, és nehéz kilépni, ha már beskatulyáztak. Megértem, hogy kevésbé lett volna érdekes, ha a négy és fél órás Wagner-operákról mesélek, amiket kis koromtól faltam, holott köztudottan nehezen emészthető művek.

De olykor azért megvillanthattam a tudásom, és azt például senki sem veheti el tőlem, hogy azon kevesek közé tartozom, akik a nemzet, sőt a világ nagyjaival interjúzhattak. Sinkovits Imrétől Luciano Pavarottin át Sylvester Stallonéig.″

