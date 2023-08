A színésznő egy ideje már nem titkolja, hogy egy 15 évvel fiatalabb férfiba szeretett bele.

Mint arról korábban mi is írtunk, ahogy Kovács Patrícia a Korhatáros szerelem című sorozatban egy fiatalabb férfi mellett találta meg a boldogságot, úgy valóságban is úgy tűnik, hogy ez történt. A népszerű színésznő sármos kollégájával, Medveczky Balázzsal alkot egy párt, kapcsolatukat pedig már a nyilvánosság előtt is örömmel felvállalják. A szerelmes pár most nyaralásukról osztott meg fotókat a rajongókkal az Instagramon, ahol a színésznő csak úgy ragyog a boldogságtól.