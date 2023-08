Nem csupán szép, hanem megható is.

Kevés meghatóbb dolog létezik annál, mint amit Millie Bobby Brown megosztott a jegygyűrűje kapcsán, a legnagyobb rajongókat legalábbis könnyekig hatotta, amit a 19 éves színésznő mesélt. A Stranger Things című sorozat sztárja egy, a minap megjelent interjúban árulta el, hogy az ékszer, amellyel szerelme, a 21 éves Jake Bongiovi megkérte a kezét, különleges jelentést hordoz: az édesanyjáé, Kelly Browné volt és erre az értékes csecsebecsére titkon mindig is vágyott.

Az is kiderült, hogy a fiatal színésznő romantikus eljegyzését az anyukája és Jake Bongiovi, azaz a rockikon, Jon Bon Jovi fia közösen tervezte meg.

Mindig is imádtam azt a gyűrűt, szúrta a szememet, ezért odaadta Jake-nek. A legnagyobb titokban játszottak össze az egész lánykérést illetően. Imádom, hogy mindig velem lehet egy darab anyukámból

– újságolta el a The Timesnak a színésznő, aki még áprilisban jelentette be az Instagramon, hogy szerelme megkérte a kezét.

Millie Bobby Brown továbbá arról is beszélt, hogy szülei mennyire odavannak vőlegényéért. A színésznő azt is kiemelte, hogy ő és vőlegénye is olyan szülők gyermeke, akik régóta együtt vannak.

A Pinkvilla szerint a jegygyűrű értékét mintegy 150 ezer dollárra (52,9 millió forintra) becsülik.

(via Yahoo)