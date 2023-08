Készül átvenni a stafétabotot szüleitől.

Schobert Norbert és Rubint Réka idősebbik fia, ifjabb Schobert Norbi a Fókusz stábjának adott interjút, melyben jövőbeli terveiről mesélt. A 18 éves fiatal korábban bevallotta, érzi a középső gyermekeket érintő sztereotípiát, de ez motiválóan hat rá: minél kevesebb figyelmet vagy dicséretet kap szüleitől, annál jobban ki akar törni, és szeretne többet elérni testvéreinél, Laránál és Zalánnál. Tervei közt szerepel, hogy tovább tanuljon, illetve karriert is szívesen építene az Egyesült Államokban.

Biztos, hogy Amerikába mennék egy üzleti iskolába. Mellette dolgoznék is, tanulnám a nyelvet. Az ottani tudást is magamba szívnám, egy pár év múlva meg talán tökre hasznát tudnám venni itt, ha esetleg visszajönnék. Jó lenne, ha esetleg már ott el tudnám érni, amit itt a szüleim. Magamnak egy teljesen új életet el tudnék ott kezdeni. Nekem ez a tervem, ezen nem is fogok nagyon változtatni. Biztos, hogy Amerika felé veszem a célt