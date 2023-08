Együtt buliztak a Visz a véremre.

Stohl András egy napjába is bepillantást nyerhetnek a nézők a Viasat3 új, Adom a napom című műsorában. Ebből kiderült, a színész-műsorvezető kedvenc dala a Valmar és Bruno x Spacc közös száma, a Visz a vérem, amit kisfiával közösen elő is adott az autójában ülve. Még a szakadó eső sem szegte kedvüket, mosolyogva buliztak a slágerre, a jelenetet pedig még James Corden és a megboldogult Carpool Karoke is megirigyelte volna.

„Ez a Marics, nem?” – kérdezte a tévés Andriskát, aki kívülről fújta a szöveget, sőt ki is javította édesapját, amikor rossz verzébe kezdett bele.

„Ja hát még most jön a Bruno, elfelejtettem...”

(via Blikk)